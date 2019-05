Enseignement : Augmentation du nombre de bénéficiaires des bourses d’étude

En réponse à une question orale sur « la généralisation de bourses universitaires », présentée par le groupe istiqlalien pour l’unité et l’égalitarisme à la Chambre des représentants, Said Amzazi a souligné que son département met à disposition de chaque préfecture et province un quota de bourses universitaires chaque année au profit des nouveaux titulaires du baccalauréat ayant déposé leurs demandes de bourse dans les délais fixés.

Le budget alloué aux bourses est passé de 540 MDH en 2012 à plus de 1,8 MMDH cette année, a-t-il précisé.

Dans ce sillage, Said Amzazi a noté qu’un quota supplémentaire de 27 000 bourses a permis d’augmenter le taux de couverture de 80% à 95%, eu égard à l’importance des bourses dans l’encouragement des étudiants à rejoindre les universités.

Le critère pour l’octroi de bourses est purement social, a-t-il poursuivi. Le quota réservé à chaque province est fixé à 80% des demandes déposées dans les délais.

En vue de garantir l’égalité de chances, le ministère a élaboré un nouveau décret basé sur de nouveaux critères, à savoir la transparence et la consécration de la méritocratique.

Le gouvernement ambitionne de continuer à augmenter le nombre de bourses d’année en année, dans la perspective de la généraliser dans le future, a conclut Said Amzazi.

(Avec MAP)