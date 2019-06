Déscolarisation : 20% des 6 à 22 ans touchés

D’après la même enquête, le taux de déscolarisation est plus important en milieu rural (23,9%) qu’en milieu urbain (13,1%).

Le phénomène touche à peu près dans les mêmes proportions les filles (19,3%) et les garçons (20,2%). On ne s’étonnera pas que plus de la moitié (50,1%) des personnes âgées de 15 ans et plus n’ont aucun diplôme, que 18,6% ont un certificat d’étude primaire, 14,5% un certificat d’étude du collège et 7,2% seulement le baccalauréat. Les femmes, indique l’enquête, représentent la proportion la plus importante (57,1%) des personnes âgées de 15 ans et plus n’ayant aucun diplôme.