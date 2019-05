Audiovisuel : L’ESAV Marrakech lance de nouveaux masters pour la rentrée 2019

Grâce à ces extensions, l’ESAV Marrakech articule désormais 8 masters transdisciplinaires, créant les synergies nécessaires au développement de projets maîtrisés d’un bout à l’autre de leur mise en œuvre.

L’ambition de ce nouveau pôle d’excellence excède donc le champ du cinéma, de l’audiovisuel et de la communication visuelle. Il s’agit d’accompagner les mutations profondes de l’écosystème culturel marocain, de contribuer au développement régional prenant appui sur les arts et la culture, d’augmenter les chances de présence, sur la scène internationale, des projets créatifs et artistiques originaires du continent africain ainsi que de structurer et de pérenniser la présence active du continent africain dans le devenir des industries créatives.