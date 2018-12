Qui sont les nouveaux membres du Conseil de la Concurrence ?

La liste des nouveaux membres du Conseil de la concurrence vient d’être publiée au Bulletin Officiel en date du jeudi 13 décembre.

Dans la composition du Conseil, les deux magistrats du Conseil seront Abdelghani Asnina et Jihane Ben Youssef (vice-présidents). Les quatre experts en économie et en concurrence sont Abdellatif Lamqaddem (VP), Ben Youssef Sabouni, Abdelaziz Talibi et Abdelkhalek Thami. Les juristes sont Hassan Abou Abdelmajid (VP) et Abdellatif Hatimi. Les trois acteurs de la production, la distribution et les services sont Rachid Benali, Salwa Karkari Belkziz et Laïd Mahssoussi, et au volet de la protection du consommateur figure Bouazza El Kharrati. Ces membres sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois.

A l’ouverture du Conseil de gouvernement qui s’est déroulé dans la même journée, Saâd Eddine El Othmani a insisté sur l’importance du démarrage effectif des travaux du Conseil de la Concurrence, « attendu par les citoyens, acteurs économiques et entreprises au regard de son rôle dans la protection du pouvoir d’achat des citoyens, de la veille à l’application de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, et sur le des règles de la concurrence économique saine », selon les propos rapportés par Mustapha El Khalfi, porte-parole du gouvernement.

Rappelons que Driss Guerraoui, le nouveau président du Conseil, a pour sa part été nommé par le Souverain le 17 novembre 2018.