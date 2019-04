Une succursale de BMCE Bank of Africa à Shanghai

La cérémonie officielle a eu lieu, mardi 23 avril, en présence de Othman Benjelloun, président du groupe, et de plusieurs personnalités chinoises. Le groupe met à la disposition de sa succursale à Shanghai l’ensemble de son réseau international, soit plus de ses 1 650 agences, à travers le monde pour apporter toute son expertise métier et accompagner les investisseurs en Afrique et en Chine.