Un nouveau DG à la tête de DHL

Du nouveau chez DHL. Mohamed Ifrah a été nommé au poste de directeur général DHL Maroc, Tunisie et Mauritanie.

Le leader du marché marocain de transport express international de documents et colis a fait le choix d’un homme de grande expérience pour piloter les activités de l’entreprise dans la région.

Âgé de 45 ans, il a démarré sa carrière au sein de DHL en 1995 et gravi tous les échelons pour devenir un homme clé de l’entreprise. Il a ainsi mené avec succès un grand nombre de chantiers ; occupant plusieurs postes à responsabilité dont le dernier en date, en tant que directeur financier de DHL Maghreb, entre 2012 et 2018.

Titulaire d’une licence en gestion et d’un master en contrôle de gestion de l’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE), Mohamed Ifrah aura pour mission de concrétiser les projets de DHL Maghreb qui comprennent notamment l’ouverture de nouvelles agences commerciales au Maroc ainsi que l’extension de la plate-forme de DHL à l’aéroport Mohammed V, mais aussi la construction d’un terminal fret à Nouakchott et la création d’un bureau de liaison en Tunisie.

Sous la direction de Mohamed Ifrah, DHL Maghreb poursuivra également sa stratégie de croissance à travers quatre axes clés. Le nouveau directeur général participera ainsi à la consolidation de la position d’employeur de référence de l’entreprise, DHL étant certifié « Top Employeur » au Maroc depuis plusieurs années. Il continuera à développer les compétences du capital humain et consolidera le portefeuille de solutions sur-mesure de la compagnie pour les secteurs en pleine croissance, comme l’automobile, l’aéronautique, l’électronique ou l’énergie. Enfin, il étoffera l’offre de solutions de la société qui garantit les meilleurs standards de l’industrie dans la région, grâce à l’adoption de nouveaux équipements et technologies innovantes pour des informations en temps réel et en détail de toutes les expéditions.