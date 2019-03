Un 1er chauffe-eau solaire connecté au Maroc

Le constructeur italien « Ariston », leader de la production d’eau chaude sanitaire, vient de lancer au Maroc, Velis Evo Wifi, la première génération de chauffe-eau connecté et piloté à distance à travers un téléphone ou une tablette.

Ce produit, qui allie simplicité d’utilisation, efficacité énergétique et design moderne, permet ainsi de mieux réguler le fonctionnement du chauffe-eau et l’adapter aux besoins d’utilisateur grâce, notamment, à une installation simple et intuitive qui nécessite une simple connexion WiFi, indique le constructeur italien dans un communiqué.

Toutes les données essentielles au fonctionnement du chauffe-eau sont disponibles partout et à tout moment, ajoute Ariston, expliquant que l’application dédiée, Ariston Net, permet d’allumer ou d’éteindre le chauffe-eau à distance et de configurer son mode d’utilisation et la température de chauffe souhaitée, directement depuis son smartphone ou sa tablette.

Outre la possibilité de fixer le nombre de douches souhaitées et donc le nombre de chauffes par jour, cette application permet également de visualiser le temps de chauffe restant et d’alerter l’utilisateur par une notification dès qu’il est possible de prendre une douche.

A la moindre anomalie, l’application Ariston Net prévient son utilisateur et lui permet d’en identifier la cause, pour toujours plus de confort au quotidien, selon le constructeur, ajoutant que ce produit dispose également pour plus de sécurité de fonctions hors-gel, anti-bactéries, anti-chauffe à sec et d’un système d’auto-diagnostic pour une fiabilité optimale.

L’utilisation d’un smartphone, poursuit Ariston, permet de contrôler à distance le fonctionnement du chauffe-eau et, donc, de mieux réguler la consommation d’électricité permettant ainsi à adopter un comportement plus écolo et respectueux de l’environnement.

Grâce à son rapport de consommation (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle) accompagné de conseils et bonnes pratiques, Velis Evo Wifi et son application associée permettent de réaliser des économies au quotidien et sur le long terme directement depuis son mobile à travers un geste très simple pour mieux épargner, à la fois, la planète et son porte-monnaie.

Équipé de 2 cuves en acier émaillées, de 2 résistances blindées et de 2 anodes magnésium, ce produit offre un temps de chauffe record de moins de 50 minutes. Sa conception permet, en outre, d’atteindre des performances énergétiques de classe B, uniques sur ce marché, et de réaliser jusqu’à 15% d’économies d’énergie.

Velis Evo Wifi est disponible en trois capacités différentes, en l’occurrence, 50, 80 et 100 litres pour s’adapter à tout type de foyer et de consommation assurant ainsi un maximum de confort aux utilisateurs, souligne Ariston.

Conçu pour s’adapter à toutes les situations, le chauffe- eau est multi-positions. il s’installe aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale et son design compact, avec une profondeur de 27 cm seulement lui permet de s’intégrer très facilement aux intérieurs.

Ce chauffe- eau est un petit bijou de technologie, proposant le meilleur des produits Ariston, dans un écrin effet aluminium brossé qui s’adapte aux intérieurs et salles de bains les plus design et tendances.

Ariston a fait savoir que son produit a gagné le prix de renommée mondiale le « Good Design Award 2018 », un programme de récompense mondial des plus prestigieux qui honore à la fois les produits et les leaders de l’industrie en matière de design et de fabrication depuis plus de sept décennies.

Fondée en 1930 par Aristide Merloni en Italie, l’entreprise « Industrie Merloni » s’est spécialisée dans la fabrication de balances. A partir de 1960, le Groupe s’est lancé dans la fabrication de chauffe-eaux électriques à travers sa filiale Ariston Thermo Group.

Aujourd’hui, Ariston Thermo est un leader mondial dans l’industrie du chauffage de l’eau et du chauffage en général. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,57 milliard d’euros et vendu 7 millions de produits dans plus de 150 pays.

(Avec MAP)