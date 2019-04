Transport par autocar : CTM densifie son réseau

Cette année marque le centenaire de CTM. «Nous sommes particulièrement fiers de fêter notre centenaire cette année, attestant d’une longévité que peu d’entreprises marocaines peuvent revendiquer», a déclaré Ezzoubeir Errhaimini, PDG de la société, à l’occasion d’une conférence tenue jeudi 18 avril à Casablanca. Profitant de ce tournant majeur dans son histoire, l’opérateur en transport routier compte déployer un important dispositif pour ses passagers, à travers le lancement, depuis le 1er janvier, d’une offre spéciale pour les familles, intégrant des tarifs préférentiels, et des réductions de 20% sur le coût total des billets. En parallèle, une tarification dynamique sera lancée à partir de cet été.

Le transporteur prévoit également une animation spéciale pour la période estivale au niveau des agences et des réseaux sociaux ainsi que la mise en place d’espaces dédiés pour les enfants au sein des grandes gares routières, avec une exposition historique dans les gares majeures. A noter qu’une nouvelle version de l’application mobile est désormais disponible avec plus de fonctionnalités et un nouveau site web sera également bientôt lancé.

Confort et sécurité

Par ailleurs, CTM a annoncé le lancement de nouvelles lignes régionales qui permettront de répondre à un besoin réel de mobilité directe de point à point sur des axes régionaux desservant des localités. Pour le lancement de ce service, l’opérateur devra lancer 10 départs en 2019 avec trois premières lignes, à savoir El Jadida – Tanger, Casablanca- Fnideq, et Marrakech – El Jadida qui sont déjà opérationnelles avec des haltes programmées dans différentes petites localités sur les trois axes. «Nos nouvelles lignes CTM régionales viennent répondre à un besoin réel de mobilité routière de point à point, qui n’était jusqu’alors pas couvert de manière structurée et sécurisée», a précisé M. Ezzoubeir Errhaimini. Et de poursuivre : «En tant que référence du transport routier national, il était de notre devoir de proposer une solution sûre, fiable et accessible aux passagers souhaitant effectuer ces trajets, sans transiger sur les attributs qui font notre ADN, à savoir le voyage dans les meilleures conditions de confort et de sécurité, tout en garantissant la même expérience client que sur l’ensemble de nos lignes».