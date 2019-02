Tafraoute fête ses amandiers

La ville de Tafraoute vibrera aux rythmes du festival des amandiers du 1er au 3 mars. Sous le thème ‘’Terre d’amandier, terroir d’avenir’’, cet événement est aujourd’hui à sa 9ème édition. Comme chaque année, c’est le moment de faire le point sur cette filière porteuse de la localité.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, inaugurera en cette occasion plusieurs chantiers, donnera le coup d’envoi à des projets et visitera plusieurs sites.

Il s’agit dans la province de Tiznit, de présentation notamment des programmes de réhabilitation de l’arganeraie et de l’arganiculture ainsi que de programmes de désenclavement et d’adduction d’eau potable.

En outre, il est prévu la distribution de véhicules pour le transport scolaire et des ambulances et l’inauguration d’une unité de production de ruches ainsi que d’une visite de chantier de plantation du caroubier. Figure également au programme de ces lancements de projets, le coup d’envoi de chantiers de désenclavement routiers et de projets d’alimentation en eau potable de plusieurs douars ainsi que l’inauguration d’une unité de valorisation des produits du terroir.

Il est question de même dans ce planning du lancement du programme de protection des périmètres agricoles contre les dégâts du sanglier.

La 9ème édition du festival des amandiers sera aussi marquée par des activités culturelles et soirées artistiques. A l’affiche cette année, La chanteuse Tabaamrant et le groupe Fnaïre.

A noter que le festival des amandiers est organisé par l’association ‘’Louz Tafraoute’’ en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et l’Agence nationale de développement des zones oasiennes et de l’arganier (Andzoa). Le Conseil régional du Souss Massa, la province de Tiznit et la municipalité de Tafraoute sont aussi les partenaires de cette manifestation. Ce rendez-vous annuel permet de booster à chaque édition l’économie locale.