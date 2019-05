RSE : Atlanta Assurance met en relation associations et bénévoles

Objectif : mettre en relation les associations et les bénévoles. L’initiative est portée par une équipe qui travaille pour contacter les associations, déceler leurs besoins, penser avec eux à des actions à mettre en œuvre, concevoir et rédiger leurs offres de bénévolat, les promouvoir auprès du grand public, suivre la réalisation des actions et l’engagement des bénévoles. Selon la compagnie, le bénévolat séduit plus d’un, mais malheureusement le temps d’un citoyen actif ne permet souvent pas un engagement durable ou contraignant. C’est pourquoi l’équipe Nt3awnou, veille dans ses échanges avec les associations à concevoir des offres souples et flexibles. L’idée est de motiver le citoyen à activer son engagement social de manière facile et non contraignante.

De plus, l’assureur va mettre sur pied un programme de formation au profit du tissu associatif. Pour cela, un sondage sera effectué auprès des associations bénéficiaires (inscrites sur la plateforme) pour déceler les différents besoins en formation.