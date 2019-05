OICS, Jalal Toufiq rempile

Le professeur Jalal Toufiq vient d’être réélu pour un second mandat en tant que membre de l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS).

En lice avec 17 autres candidats pour les cinq sièges vacants au sein de ce comité, cet ancien professeur de psychiatrie à la Faculté de médecine de Rabat et directeur de l’hôpital psychiatrique Arrazi a été élu au premier tour du vote avec un score très honorable de 32 voix sur 54. L’OICS est un organe de l’ONU composé de 13 experts chargés de la surveillance de la bonne application des conventions et traités onusiens sur les stupéfiants et les psychotropes.