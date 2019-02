Octroi du Label RSE à Casa Transports et Amendis et renouvellement à Wafasalaf

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a octroyé le Label RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) aux entreprises Casa Transports et Amendis et renouvelé le Label à Wafasalaf.

A la suite d’une évaluation des processus managériaux et de gouvernance des entreprises, le Label RSE de la CGEM est octroyé, conformément aux règles et procédures mises en place par l’organisation patronale au regard de l’ensemble des principes et des objectifs inscrits dans sa Charte RSE.

La démarche de la labellisation RSE aide les entreprises à structurer leur stratégie et à renforcer leurs capacités à réaliser durablement leurs objectifs tout en intégrant les facteurs environnementaux, sociaux et sociétaux, à leurs critères de performance économique. Elle s’appuie sur l’anticipation et une meilleure gestion des risques potentiels de l’entreprise.

L’attribution de ce label vient ainsi reconnaître l’engagement des entreprises en matière de RSE et la prise en compte, dans leur politique, des attentes de leurs parties prenantes internes et externes. Elle s’inscrit dans un processus d’amélioration continue à court, moyen et long terme pour la pérennisation et le renforcement des acquis.

(Avec MAP)