Mohcine Jazouli sur plusieurs fronts à Abidjan

Il a présidé une séance de travail pour faire le suivi de l’état d’avancement des différents accords de coopération signés par le Royaume et la Côte d’Ivoire. Parmi ces accords figurent plusieurs projets dotés d’une grande enveloppe budgétaire comme le projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody ou le chantier de la Mosquée Mohammed VI. M. Jazouli a effectué une visite à ce chantier qui nécessitera 34 mois pour être bouclé. La mosquée est érigée sur une superficie de 25 000 m² et sera dotée d’une capacité d’accueil de 7 000 personnes.