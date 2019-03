Logismed est de retour pour une 8e édition, en avril

Le Salon international du transport et de la logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed) est de retour, du 9 au 11 avril prochain à Casablanca, pour une 8e édition.

L’événement sera organisé conjointement avec Portnet SA, l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et l’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) sous le thème « Nouveaux leviers accélérateurs de la logistique et du commerce ».

Il réunira pendant trois jours plus de 150 exposants nationaux et internationaux, venus de 25 pays et couvrant l’ensemble des métiers de la chaîne logistique, ainsi que 5 000 visiteurs issus de domaines tels que le commerce international, la distribution, les administrations ou encore l’industrie qui sont prévus cette année.

A noter que cette 8ème édition a la particularité d’abriter trois événements autour de la logistique. Il s’agit de :

– La 5ème édition de la conférence annuelle du guichet unique PortNet ;

– Le forum sur les transports et la logistique de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) ;

– La 4ème édition des trophées des Moroccan logistics awards (MLA), qui récompense les meilleurs projets et initiatives de l’année dans ce domaine.