L’ENCG Settat se penche sur le management innovant dans les pays émergents

Le laboratoire de recherche en stratégie et management des organisations (LASMO) de l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Settat organise la première édition du colloque international sur le management innovant et la gouvernance des organisations sous le thème de «Innovation in ‘’Service, Organization and Society’’ in Emerging Countries», les 12 et 13 décembre à Casablanca.

Pour Badia Oulhaj, directrice de LASMO, « le choix de la thématique de l’innovation ‘’SOS’’ dans les pays émergents traduit la volonté d’attirer l’attention de la communauté des chercheurs, des managers et décideurs au Maroc et dans les pays émergents, d’une part sur l’importance de la recherche scientifique pour le développement économique et d’autre part le potentiel de l’Innovation dans la recherche de solutions à la pauvreté et à l’exclusion sociale des populations dans les pays émergents ».

Les recherches les plus récentes dans le domaine des services ont permis de constater que 80% de la population mondiale est mal ou peu servie par les offres actuelles en termes de produits et de services. Habituellement les offres commencent leur cycle de vie chez les plus fortunés et les plus pauvres sont juste les marchés d’écoulement des produits en phases de maturité ou déclin.

A cette première édition, plusieurs centres et équipes de recherche de renommée internationale dont les représentants feront le déplacement à Casablanca.

Il s’agit notamment du Namur Digital Institute de l’Université de Namur (Belgique), l’Institut de Socio-économie des Entreprises et des Organisations (ISEOR), de l’IAE de Lyon, l’Université Jean Moulin de France, le Texas State University, et l’Université de l’Ohio.