Le Souss Massa s’investit dans le développement durable

Lancement d’un système de mesure reporting et vérification environnemental.

Partout à travers le monde, le changement climatique affecte tous les domaines d’activité. La région du Souss Massa qui abrite plusieurs secteurs économiques liées à d’importantes potentialités naturelles, n’échappe pas à ce phénomène. On pourrait même dire que la zone est fortement impactée par les retombées du réchauffement climatique. Aussi elle est plus que toute autre concernée par les stratégies nationales et internationales de développement durable.

Pour faire face à cette situation et s’inscrire dans cette vision, la Région Souss Massa a lancé vendredi dernier au siège de la Wilaya de la région, la mise en place d’un système de mesure reporting et vérification (MRV).

C’était en présence de Nezha EL Ouafi, secrétaire d’Etat en charge du développement durable, auprès du ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durable. Etaient également présents à la réunion, Brahim Hafidi, président du Conseil régional Souss Massa et un grand nombre d’élus de la collectivité locale et représentants de directions régionales.

L’opération pilote de mise en place du système MRV s’inscrit dans le Plan territorial de lutte contre le réchauffement climatique (PTRC), porteur de volets adaptation et atténuation. Elle vient aussi en application du mémorandum d’entente entre le secrétariat d’Etat chargé du développement durable et l’UNEP DTU Partnership (institution internationale de recherche et de conseil sur l’énergie, le climat et le développement durable) et la région Souss Massa.

Dans cette démarche environnementale, la région bénéficiera d’un appui technique et financier du programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et de l’Initiative for Climate Action Transparency.

Le tout permettra le renforcement des capacités de la région Souss Massa de manière à mettre en place ce mécanisme de mesure environnemental. Ce dispositif nécessitant l’élaboration d’un cadre institutionnel et légal, une plateforme et un système d’assurance qualité pour la collecte des données environnementales à l’échelle régionale. Il est question également d’assurer le pilotage du système MRV régional pour les secteurs de l’énergie et de l’agriculture.

Le tout permettra de renforcer l’intégration de la dimension environnementale dans la planification régionale.