La 2e édition de Transcop, le Salon professionnel dédié au transport scolaire et du personnel, se tient à Casablanca les 19 et 20 avril.

Organisé par Interworld, l’événement se veut une plateforme offrant la possibilité aux concessionnaires, aux équipementiers et aux prestataires de services en transport de défendre leur savoir-faire et présenter leurs offres aux entreprises de transport et aux gros usagers. Les organisateurs tablent sur 2 000 visiteurs.