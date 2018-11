Le Maroc réélu au Conseil de l’UIT et au Comité de Règlement des Radiocommunications

Le Royaume a été réélu membre du Conseil de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) et membre du Comité de Règlement des Radiocommunications (PRB).

Le Maroc a été réélu, lundi 5 novembre 2018, pour un nouveau mandat (2019-2022), par une éclatante majorité de 133 voix en tant que l’un des 48 membres du Conseil de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT).

L’élection du Maroc a eu lieu dans le cadre de la 20-ème Conférence des Plénipotentiaires de l’UIT, qui se déroule du 29 octobre au 16 novembre 2018 à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, indique le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans un communiqué.

Le Royaume a ainsi été élu pour un énième mandat consécutif depuis 1963.

L’UIT est l’institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l’information et de la communication (TIC). Elle a son siège à Genève, en Suisse, et compte 193 Etats Membres, des régulateurs du secteur des TIC, de grands établissements universitaires et plus de 700 entreprises du secteur privé.

L’UIT attribue dans le monde entier des fréquences radioélectriques et des orbites de satellite, élabore les normes techniques qui assurent l’interconnexion harmonieuse des réseaux et des technologies et s’efforce d’améliorer l’accès aux TIC pour les communautés mal desservies.

Elle opère dans trois secteurs fondamentaux : les radiocommunications, la normalisation et le développement. Le Conseil de l’UIT, un des organes de gouvernance de l’organisation, a pour rôle, entre autres, d’examiner les grandes questions de politique des télécommunications et d’établir un rapport sur la politique et la planification stratégique de l’Union.

Le Maroc a, également, été élu membre du Comité de Règlement des Radiocommunications (RRB) de l’UIT, en la personne de Hassan Talib, Ingénieur en télécommunications et Chef de la Division du Contrôle Technique à l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT), arrivé en tête par 130 voix. Il succédera ainsi à Mustapha Bessi, qui représentait le Maroc au RRB. Le Maroc siège au sein de ce Comité, de façon continue, depuis 1998.

Le RRB est un comité composé de douze membres élus pour leurs qualifications et leur expérience dans le domaine des radiocommunications. Il est chargé d’approuver les règles et les dispositions relatives à la réglementation des radiocommunications, notamment l’assignation et l’utilisation des fréquences, et de veiller à leur respect par les Etats membres de l’UIT.

(Avec MAP)