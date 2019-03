Le Forum ENCGO-Entreprises de retour pour une 4e édition

Les étudiants de l’Ecole nationale de commerce et de gestion Oujda organisent, mercredi et jeudi 20 et 21 mars, la quatrième édition du Forum ENCG-Entreprises.

«L’Oriental, portail des IDE au Maroc : entre potentiel et réalité». C’est la thématique choisie par les étudiants de l’Ecole nationale de commerce et de gestion Oujda (ENCGO) pour la quatrième édition du Forum ENCG-Entreprises. Une thématique brûlante et d’actualité, qui fait écho aux nombreux défis liés à l’investissement dans une région frappée de plein fouet par le chômage (17%), malgré des investissements publics colossaux réalisés dans le sillage de l’Initiative royale pour le développement de l’Oriental ;lancée en 2003.

L’événement qui s’ouvre aujourd’hui, mercredi 20 mars et se poursuit jusqu’au jeudi à Oujda, vise justement à rapprocher les futurs lauréats du monde professionnel. Au menu du Forum : ateliers d’orientation et de préparation d’entretiens, rencontres avec les représentants des entreprises implantés dans la région, présentations de « success stories » parmi les lauréats de l’école et rencontres B to B. Une conférence sur les opportunités d’investissement dans l’Oriental est également au programme, en présence des institutionnels (CRI), des élus (Conseil de la région) et du privé (CGEM).