Le 5e forum du Halal, le 14 Mars à Casablanca

La 5ème édition du Forum Halal Maroc (FOHAM) se tiendra, jeudi prochain à Casablanca, sous le thème « l’écosystème Halal pour améliorer la compétitivité des entreprises marocaines sur le marché Halal mondial », à l’initiative de l’Institut marocain de normalisation (IMANOR).

Le FOHAM 2019 vise, ainsi, à sensibiliser les opérateurs marocains sur les enjeux et les opportunités du marché Halal mondial, et sur l’importance des normes et de la certification Halal pour l’accès à ce marché, indique IMANOR dans un communiqué.

Cet événement auquel sont attendues plus de 160 personnes concernées par le marché halal, sera organisé sous forme de conférences animées par des experts nationaux et étrangers autour de sujets d’actualité intéressant l’économie halal et pouvant servir au renforcement de l’écosystème Halal au Maroc, précise la même source, soulignant que ce rendez-vous annuel présente également une occasion d’échange et de partage d’expérience sur l’évaluation Halal avec des partenaires étrangers avancés dans ce domaine pour créer les conditions propices afin d’ériger un écosystème Halal au Maroc.

Le label Halal Maroc a été mis en place par l’IMANOR pour favoriser l’accès de produits marocains aux marchés exigeant une labellisation Halal et pour permettre au Maroc de se positionner sur le marché Halal mondial. La reconnaissance dont jouit le label Halal Maroc sur plusieurs marchés halal à l’international, profite à une centaine d’entreprises titulaires de ce label et opérant dans les secteurs agro-alimentaire et cosmétique, et dont la majeure partie sont tournées vers l’export, conclut le communiqué.

(Avec MAP)