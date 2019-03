L’ambassadeur du Maroc à Lima décoré des insignes de la Grand-Croix de l’Ordre du Soleil du Pérou

La cérémonie de remise de la plus haute distinction décernée par le pays andin aux personnalités péruviennes et étrangères, s’est déroulée, mardi 20 Mars 2019, au siège du ministère des Relations extérieures à Lima, en présence d’hommes politiques, de responsables péruviens, de membres du corps diplomatique, d’académiciens et de personnalités représentant divers domaines.

A cette occasion, le ministre des Relations extérieures, Néstor Popolizio, qui a présidé la cérémonie de décoration, a salué les efforts consentis par M. Balla depuis sa nomination par SM le Roi Mohammed VI en tant qu’ambassadeur du Royaume au Pérou en vue de hisser les relations bilatérales à d’excellents niveaux, ajoutant que le diplomate marocain a grandement contribué à la promotion des relations entre les deux pays, en l’occurrence dans leurs volets politiques et culturels.

À cet égard, le responsable péruvien a souligné les diverses initiatives et activités menées par l’ambassadeur marocain en vue de renforcer les relations bilatérales, notamment la session de consultations politiques tenue l’année dernière à Lima, la participation du Royaume à la Foire internationale du livre dans la capitale péruvienne, la tenue d’expositions artistiques comme l’exposition « Couleurs du Maroc », outre une série d’activités de solidarité avec la population touchée par le mauvais temps.

Ces activités et bien d’autres, a-t-il poursuivi, ont contribué à faire connaître la culture et les traditions marocaines au Pérou, notamment la gastronomie, la musique et les tenues.

Pour sa part, M. Balla a indiqué que les liens de forte amitié entre le Maroc et le Pérou ont atteint leur apogée avec la visite d’Etat effectuée par SM le Roi Mohammed VI à Lima en 2004, la première d’un chef d’Etat arabe et africain en Amérique du Sud.

Ces relations « n’ont cessé de se développer depuis et nous sommes aujourd’hui très heureux de leur excellence au niveau de la coordination gouvernementale en vue de promouvoir le dialogue politique et l’échange d’expériences », a-t-il affirmé.

M. Balla a également salué le dialogue entre le Maroc et le Pérou, lequel est fondé sur des valeurs solides soutenues par les deux pays sur la base du renforcement des principes de la démocratie, de la défense des droits de l’homme et de la promotion du développement humain et de la justice sociale.

Cette coopération bilatérale intensive a contribué à une forte convergence sur des questions régionales, continentales et internationales, que ce soit à travers la coordination entre les deux pays au niveau des forums multilatéraux, du programme de paix et de sécurité mondiale, ou de questions spécifiques telles la situation au Venezuela, a affirmé M. Balla.

Le Maroc, un pays fortement actif dans la plupart des mécanismes et forums de coopération régionale en Amérique du Sud, souhaite toujours renforcer ses relations avec le Pérou et les élever à un niveau de partenariat stratégique, a ajouté le diplomate.

« Pour le Pérou, le Maroc est un pont vers l’Afrique et un interlocuteur au sein de l’Union africaine », a-t-il conclu.

(Avec MAP)