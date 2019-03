La CGEM organise un dialogue d’affaires autour des synergies intra-africaines

Organisée en partenariat avec le Ministère délégué chargé de la coopération africaine, cette rencontre rassemblera des représentants des secteurs privés et des gouvernements du Maroc, du Rwanda, du Kenya, de Djibouti, de Tanzanie et d’Éthiopie.

En marge du Forum Crans Montana, la CGEM et le Ministère délégué chargé de la Coopération africaine organisent le 16 mars prochain à Dakhla, un dialogue d’affaires sur le thème « Business in Africa : comment construire les nouvelles synergies intra-africaines ».

Outre Salaheddine Mezouar, Président de la CGEM, M. Mohcine Jazouli, Ministre auprès du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale en charge des Affaires africaines, M. Laaziz El Kadiri, Président de la Commission Diplomatie économique, Afrique et Sud-Sud et M. Karim Lotfi Senhadji, Directeur général d’OCP Africa, des représentants des secteurs privés et gouvernements du Maroc, du Rwanda, du Kenya, de Djibouti, de Tanzanie et d’Éthiopie interviendront lors de cette rencontre de haut niveau.

Selon un communiqué de la CGEM, cette rencontre de haut niveau a pour objectif de déterminer les moyens de renforcement et de dynamisation des relations d’affaires et des échanges commerciaux entre les entreprises des pays précités, et formuler des recommandations et des propositions d’actions concrètes d’incitation au co-investissement, que ce soit au Maroc ou en Afrique de l’Est.

Cette rencontre d’affaires permettra également d’identifier les mesures d’accompagnement de l’Entreprise dans son internationalisation et les moyens d’intégration de la PME aux chaines de valeur et filières globales, poursuit la Confédération.