Japon : des bourses au profit d’étudiants marocains

Le concours devra désigner les bénéficiaires de bourse de recherche pour les titulaires d’une licence et plus pour une durée de 1 an et demi, ou de 2 ans ; les bourses pour les bacheliers scientifiques et littéraires pour une durée de 5 ans (7 ans pour la médecine, médecine dentaire et médecine vétérinaire) ; et les bourses pour les bacheliers souhaitant avoir une formation professionnelle pratique pour une durée de 3 ans.