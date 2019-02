Inauguration à Temara du Centre de santé urbain “Massira II” après sa rénovation

SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente d’Honneur de l’Association pour le Développement Humain “Hassanate”, a présidé, lundi 18 février 2019 à Témara, la cérémonie d’inauguration du Centre de santé urbain “Massira II” relevant de la délégation de santé de la préfecture Skhirat-Témara, après les travaux de sa rénovation.

Après avoir suivi des explications sur les activités du Centre, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a visité les différents espaces dédiés à l’accueil et aux soins des patients.

La rénovation du centre “Massira II” s’inscrit dans les objectifs de “Hassanate” qui contribue à l’amélioration des services de base en matière de santé et d’éducation.

Elle vise à remettre aux normes en vigueur les espaces de soins, d’améliorer l’accueil des patients, de procéder à la création d’une entité spécifiquement dédiée à la santé maternelle et infantile et de dédier une salle aux ateliers d’éducation et de prévention.

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a assisté ensuite au lancement du documentaire de sensibilisation qui sera diffusé sur les écrans de TV prévus dans les salles d’attente du centre pour inciter les patients à la protection de leur patrimoine rénové.

Des explications ont été par la suite données à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa sur “le Pôle mère et enfant” qui comprend une salle de prise en charge intégrée de l’enfant de moins de cinq ans et la maman, une salle de vaccination, une autre de planification familiale et prise en charge des grossesses à risque, outre une pharmacie.

Les travaux de rénovation du Centre de santé “Massira II” ont permis la mise à niveau des bâtiments ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs et le renouvellement total de l’équipement mobilier bureautique, informatique et électronique.

A cette occasion, Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa a présidé la cérémonie de signature de deux conventions de partenariat. La première convention, signée par Mme Dounia Benyaich, présidente de l’Association pour le développement humain “Hassanate” et M. Ilias El Fali, directeur exécutif des opérations industrielles du groupe OCP, porte sur la rénovation de quatre centres de santé dans la province d’El Jadida, à savoir ceux des communes de Sidi Abed, de Moulay Abdalalh et d’Oulad Hssein, ainsi que le centre de diagnostic Bouchrit.

La seconde convention, signée par Mme Dounia Benyaich et M. Driss El Ouazzani, directeur général de Redal, vise à contribuer aux actions de mise à niveau des centres de santé menées par l’association “Hassanate”.

Il est à noter que l’Association “Hassanate”, engagée depuis 2009 dans la réalisation d’actions sociales pour améliorer les conditions d’accès aux services et infrastructures de base (éducation, santé …), est reconnue d’utilité publique par Décret n°2.14.21 du 20 janvier 2014.

A son arrivée au Centre “Massira II”, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a passé en revue une Section des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs avant d’être saluée notamment par le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre de la Santé, l’ambassadeur des Emirats Arabes unis à Rabat, le Wali-coordinateur national de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), le gouverneur de la préfecture Skhirat Temara, le vice-président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, le président du conseil communal de Skhirat-Temara, le président du conseil préfectoral, le directeur régional du ministère de la santé de Rabat Salé-kénitra, le médecin chef du centre de santé ”Massira II” , la présidente de l’association pour le développement humain “Hassanate” et par des membres de l’association.

(Avec MAP)