Grupo Planeta inaugure son premier campus au Maroc

Dans le cadre de son expansion en Afrique Francophone, Planeta Formation & Universités vient d’inaugurer son premier campus au Maroc, à Rabat. Deux écoles internationales de haut niveau pour une formation ouverte sur le monde de l’entreprise

Grupo Planeta, groupe éditorial et de communication espagnol de renommée, a officiellement inauguré son premier campus au Maroc le 8 novembre, à Rabat. D’après Carlos Giménez Gomez, DG de Planeta Formation & Universités, filiale du Groupe et instigatrice de ce projet cité dans un communiqué publié à cette occasion, cette implantation servira de « base centrale pour une future expansion en Afrique francophone ».

S’étendant sur une superficie de près de 4000 m2, le campus abritera dans un premier temps deux écoles du groupe : « Ostelea Rabat », spécialisée dans la formation au management touristique, et « ESCSLA Business School », spécialisée en formations managériales post-universitaires. Le nouveau campus se veut un espace académique d’excellence, doté des dernières technologies et outils pédagogiques, indique l’opérateur espagnol. Avec 20 salles de cours, il offre une capacité d’accueil avoisinant les 700 étudiants. Il est en outre équipé d’un laboratoire de langues, doté des outils interactifs de dernière génération dédiés à l’apprentissage et le perfectionnement des langues, et notamment les langues rares telles que le russe ou le mandarin.

Au campus de Rabat, les deux enseignes du groupe offrirons des formations de licence, Master, MBA et Executif MBA. Ces cycles seront couronnés par des diplômes de l’enseignement supérieur privé accrédités par le ministère de tutelle au Maroc, avec une double diplomation espagnole ou française. En ce qui est de son offre pour la rentrée 2019, deux nouveaux programmes sont annoncés : une formation en management sportif, en partenariat avec la Sport Management School de Paris, et une autre en intelligence économique, organisée avec l’Ecole de Guerre Economique de Paris. Les deux écoles font partie des enseignes universitaires du Groupe.

Avec plus de 120.000 étudiants dans le monde, 17 marques d’écoles supérieures et universités dans 6 pays, et plus de 315 programmes dispensés, Planeta Formation et Universités entretient plus de 9800 partenariats avec des entreprises, 13 500 offres d’emploi et de stages, 97 partenariats académiques dans 22 pays, rappelle le communiqué.