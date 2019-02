Essaouira abrite le Global Influencers Summit 2019

La ville d’Essaouira accueillera du 4 au 7 avril prochain, les influenceurs du monde entier et ce, dans le cadre de la 3ème édition du « Global Influencers Summit » (GIS 2019), un événement placé sous le thème »Les influenceurs qui sont-ils ? Comprendre les nouveaux leaders d’opinion ».

Le Sommet d’Essaouira réunira les bloggeurs, les influenceurs, les professionnels du digital, les entreprises, les médias et les institutionnels, avec comme objectif de décortiquer et de repenser la communication d’influence et le pouvoir des influenceurs, indique un communiqué de l’Agence Brand Factory, une agence spécialisée dans la communication digitale et les lnfluenceurs, organisatrice de l’événement. Ce sont ces nouveaux leaders d’opinion qui dictent les nouveaux paradigmes de l’influence digitale, précise la même source.

Pendant 3 jours, dans un cadre professionnel et agréable, les différents speakers parleront des dernières avancées dans le domaine digital à travers des conférences, des ateliers et des master-class, le temps de débattre de plusieurs thématiques telles que : »les nouveaux paradigmes du Leadership d’Influence », »Influence, entre gestion de e-réputation et notoriété » et »Marketing d’influence au Maroc ».

Les organisateurs expliquent qu’outre les influenceurs (hommes et femmes) toutes catégories confondues, les youtubers, les bloggeurs, les professionnels du digital, les marques et les médias, le Sommet d’Essaouira verra également la présence et la participation d’influenceurs marocains de grande renommée dans les domaines de l’économie, du Sport, de l’Art & Culture, de la Beauty, Fashion et du Life-style

Avec ces professionnels venant des quatre coins du monde et qui influencent l’opinion, la réputation et la communication, une communauté de plus de 20 millions de followers seront touchés lors de cette grand-messe de la communication digitale, précise-t-on de même source.

En d’autres termes, le GIS-2019 sera une édition sous le signe de l’innovation avec trois rendez-vous inédits à savoir : des hommages à des personnalités marquantes, le premier Pop-souk en bordure de mer, et une soirée de Gala pour la remise du prix de l’édition.

Il s’agira ainsi de rendre hommage à de grandes personnalités ayant marqué et influencé la vie du pays en termes d’influence et d’innovation digitale.

En outre, le GIS-2019 innove avec le premier Pop-up souk en bordure de mer au Maroc sur la magnifique plage d’Essaouira, avec pour objectif de permettre aux marques créatrices et innovantes de mettre en avant et en valeur leurs produits auprès des influenceurs, des intervenants, des invités marocains et internationaux et de promouvoir leurs gammes de produits dans un showroom en plein milieu de la ville, ajoute la même source.

»Alliant travail et plaisir, le GIS 2019 promet de transformer la ville d’Essaouira en capitale du blogging et de l’influence, lui donnant ainsi, durant ces 3 jours, grâce aux médias et aux réseaux sociaux, une visibilité nationale et internationale. Il faut savoir que la ville d’Essaouira a été choisie pour son côté pittoresque et son authenticité », note le communiqué.

Pour clôturer l’événement GIS 2019, une somptueuse soirée de Gala sera organisée, avec plusieurs artistes en vogue attendus pour une ambiance festive et conviviale, au cours de laquelle le GIS offrira le prix « GIS Awards 2019 » à la photo la plus « Instagrambale » de l’événement.

(Avec MAP)