Coupure provisoire de la route reliant Missour et Njil dans la province de Boulemane

La coupure sera provisoire Jeudi 14 février, de 13h à 16h. Elle est due aux travaux de terrassement sur la section en question, au niveau de la localité de Fom El Alag.

La circulation sera provisoirement coupée jeudi 14 février 2019, de 13h à 16h, sur la route provinciale n°5108, reliant Missour et Njil dans la province de Boulemane, entre les points kilométriques 34 et 35, a annoncé le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Ce dernier explique dans un communiqué que la déviation de la circulation sera possible en rempruntant la route régionale n°503 reliant Njil et Boulaajoul sur 48 km, la route nationale n°13 reliant Boulaajoul et Midelt sur 50 km ou la route nationale n°15 reliant Midelt et Missour sur 71 km. La coupure est due aux travaux de terrassement sur la section en question, au niveau de la localité de Fom El Alag.

Le ministère exhorte, à ce propos, les usagers de ces routes à consulter régulièrement les bulletins publiés sur son site web, ou à contacter directement le centre de permanence sur le numéro de téléphone 05 37 71 17 17.

(Avec MAP)