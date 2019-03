Coup d’envoi de projets de développement dans la province de Tiznit

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a procédé, du 1 au 3 mars au lancement de plusieurs programmes et projets dans la province de Tiznit. C’était en marge de la 9ème édition du festival des amandiers de Tafraoute.

Pendant trois jours, accompagné de Ahmed Hajji, wali de la région de Souss-Massa et gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida Outanane, de Hassan Khalil gouverneur de la province de Tiznit et de Brahim Hafidi, président du Conseil régional de Souss-Massa, le ministre Aziz Akhannouch a sillonné plusieurs localités de la province de Tiznit avec une importante délégation du département de l’Agriculture.

Dans la commune de Sidi Bouabdelli, M. Akhannouch a lancé un projet de raccordement des douars relevant de la commune au réseau d’eau potable, et inauguré un projet d’aménagement d’une piste rurale reliant les douars Ditouirt et Id Moussa à la route n°1903. Un investissement de 600.000 DH, de manière à mieux désenclaver ces localités. Dans la même commune, le Haut-responsable a aussi pris connaissance du projet d’éclairage public à partir de l’énergie solaire, qui nécessitera une enveloppe de 7,39 millions de DH.

Dans la commune rurale Reggada Ouled Jerrar, M. Akhannouch et la délégation l’accompagnant ont procédé à l’inauguration d’un complexe intégré de production de cellules de cire et d’élevage de reines et d’abeilles pour l’apiculture, réalisé pour un montant de 14,48 millions de DH.

A Tiznit, le ministre a présidé la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre la direction provinciale de l’Agriculture de Tiznit et le Conseil provincial de Tiznit, portant sur la remise de six véhicules de transport scolaire. Une autre convention a également été signée entre la direction provinciale de l’Agriculture et les communes rurales d’El Maâder El Kebir, Afella Ighir et Sidi Ahmed Oumoussa, visant à doter chacune de ces collectivités territoriales d’une ambulance et d’un camion-citerne.

En outre, le coup d’envoi a été donné, dans la commune de Sidi Ahmed Oumoussa, au projet de plantation du caroubier à Iligh pour une enveloppe de près de 15 millions de DH.

Dans la commune d’Ait Ouafqa, le ministre et la délégation l’accompagnant se sont enquis du projet de plantation de l’olivier sur une superficie de 50 ha. Une opération d’un coût de 560.000 DH. L’état d’avancement des travaux de construction d’une piste rurale reliant les douars d’Agliz et d’Ouchrif a aussi été exposés.

Par la suite, dans la commune de Taresouat, le lancement des travaux de revêtement de l’axe routier reliant la route régionale n°109 au douar Ifra, nécessitant une enveloppe de 420 millions de DH, a été donné.

A Tafraoute, le ministre a inauguré samedi dernier, le salon des produits de terroir organisé dans le cadre de la 9ème édition du Festival des amandiers. Cet événement est une occasion pour promouvoir les produits du terroir locaux et créer l’émulation dans le milieu des coopératives de producteurs. Outre les amandes, produit phare de la localité, ce salon a permis de mettre en valeur les productions de dattes des zones oasiennes, le safran de Taliouine, le miel de la région, sans oublier le savoir faire artisanal local. Toujours à Tafraoute, le programme d’incitation à la création d’entreprises de services et des coopératives agricoles, avec la contribution de conseillers agricoles privés, a été présenté au ministre.

Dans la commune rurale d’Afella Ighir, il s’est enquis du programme provincial d’urgence pour la protection des terres agricoles des inondations, doté d’une enveloppe de 26,5 millions de DH. Le programme de mise à niveau de Timguicht bénéficiant d’une enveloppe de 2,1 millions de DH, a aussi été présenté.

Tout au long de ce périple à travers plusieurs localités de la province de Tiznit, les visiteurs ont traversé des paysages naturels authentiques. La vallée d’Ait Mansour et sa merveilleuse palmeraie ont notamment retenu l’attention de tous. Le ministre a exhorté ses équipes à se mobiliser pour la préservation et la valorisation du site.