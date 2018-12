Coopération maroco-turque dans le domaine du photovoltaïque

Une conférence sur les nouvelles technologies photovoltaïques sous la thématique « Vision globale sur les derniers développements du photovoltaïque : Cas du Maroc et de la Turquie » a été tenue au niveau de la plateforme Green Energy Park à Ben Guérir.

Le Maroc et la Turquie travaillent sur un projet de coopération en matière de R&D portant sur la technologie photovoltaïque.

Dans ce cadre, IRESEN a organisé en partenariat avec le Centre de recherche et d’applications sur l’énergie solaire Turc (GÜNAM) ainsi que l’Agence Nationale Turc de Financement de la Recherche (TÜBITAK), lundi 10 Décembre 2018, une conférence sous la thématique « Vision globale sur les derniers développements du photovoltaïque : Cas du Maroc et de la Turquie » au niveau de la plateforme Green Energy Park à Ben Guérir.

Cet atelier a également été orienté vers les collaborations éventuelles ayant un impact sur la région Mena et le continent africain.

L’événement a accueilli plus de 200 participants et plusieurs intervenants experts qui ont présenté les technologies de demain, telles que les cellules couches minces imprimés sur des supports flexibles et sur des carreaux en céramique destinés aux façades et aux pavés de voies publiques, les cellules solaires tandem à base de carbone, matériau abondant ainsi des applications permettant de démocratiser l’utilisation du photovoltaïque pour alimenter les accessoires grand public.

Les travaux de cette journée permettront d’élaborer un appel à projet bilatéral entre IRESEN et TÜBITAK permettant le financement de projets de recherche appliquée dans le secteur des énergies renouvelables destiné aux universités et entreprises marocaines et turcs.