Clôture de la 5e édition du WFC organisé par Maroclear

Pour rappel,le WFC réunit tous les deux ans les principaux Dépositaires Centraux du Monde. L’occasion d’échanger sur les actualités et pratiques du secteur.

Au cours des cinq jours de l’événement, les membres du WFC ont pu discuter de plusieurs sujets particulièrement tous axés sur la thématique suivante : «The changing nature of the financial markets». Des sujets majeurs ont été abordés avec toujours un accent mis sur les nouvelles technologies. Le rôle et les enjeux de la cyber-sécurité, la blockchain et la fintech, mais également des sujets sur les Dépositaires centraux et sur leurs activités ont également été décortiqués par une dizaine de panels différents composés de plus de quarante professionnels et spécialistes de renom.

S’exprimant sur le prochain pays qui accueillera le forum WFC en 2021, Mathias Pepenfuss, président de l’Association européenne des dépositaires centraux de titres (ECSDA) a déclaré : «Après son passage de l’Asie (Hong Kong 2017) et de l’Afrique (Marrakech 2019), le WFC sera organisé en 2021 à Prague, ville historique qui est au cœur de l’Europe».