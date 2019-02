Casablanca : La Faculté de Ben M’sick lance un master international

Le lancement officiel d’un master international spécialisé en politiques et gouvernance culturelles, au titre de l’année universitaire 2018-2019, a eu lieu, lundi 18 février 2019, lors d’une cérémonie à la Faculté des Lettres et Sciences humaines Ben Msik, à Casablanca.

Premier master en son genre dans la région arabe et en Afrique, ce master est lancé par ladite Faculté en partenariat avec la Fondation Almwrid Attakafi et la Chaire UNESCO sur la politique culturelle pour les arts dans les processus de développement, intégrée à l’Institut des politiques culturelles de l’Université allemande de Hildesheim.

D’une durée de deux ans, les études se font en anglais et en arabe et les cours sont dispensés par des enseignants spécialisés et des experts en provenance de l’Amérique, de l’Europe et de la région arabe. « Les cours seront dispensés par plus de 30 conférenciers et enseignants de la région arabe, particulièrement du Maroc, outre des enseignants venant d’Allemagne, de la Serbie et du Canada », a expliqué le doyen de la Faculté, Abdelkader Gonegaî.

(Avec MAP)