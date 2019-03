BMCE : le groupe élargit son réseau européen

BMCE vient d’ouvrir à Nice, sa 13e agence en France et porte ainsi son réseau à 34 agences en Europe dans le but d’être plus proche de ses clients.

Ainsi, avec ses 34 agences dans 6 pays (France, Italie, Espagne, Allemagne, Belgique et Pays Bas), ses 34 desks Crédit Mutuel-CIC en France et plus de 200 collaborateurs, BMCE Euroservices se positionne en tant que banque de référence des MRE en Europe.

La banque a également mis en place un site transactionnel destiné aux clients souhaitant effectuer leurs opérations bancaires à distance et en toute sécurité : https://www.bmce-euroservices.com

Une application mobile BMCE Euroservices sera également disponible sur Android et IOS pour un accès plus rapide et pratique.