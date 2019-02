Awacer, une Web TV dédiée aux Marocains du Monde

Awacer TV s'adresse notamment, aux jeunes afin de mieux se connaitre en redécouvrant leurs racines dont la diversité est l'essence même du Maroc.

La première plateforme culturelle institutionnelle dédiée aux Marocains du monde La Web TV Awacer (liens) se veut à la fois une vitrine du Maroc dans le monde et un reflet de l’évolution et de la richesse de la migration marocaine.

Elle mettra en avant toutes les facettes de cette migration, son évolution, ainsi que les « success stories » des Marocains du monde, souligne un communiqué du CCME.

Ce projet culturel sous forme de « Regards croisés » entre ici et ailleurs vise à faire redécouvrir le Maroc, sa grande Histoire et son riche patrimoine, ancien et contemporain, et ambitionne de faire vivre une expérience audiovisuelle aux nouvelles générations des MRE, en proposant des émissions interactives, des capsules pédagogiques et culturelles en un format image et vidéo.

Il s’agit en réalité de permettre à tous ces citoyens marocains du monde de se réapproprier leur Histoire.

Awacer TV, dont le lancement officiel est prévu pour le 1er mars 2019, jouera un rôle de lien et d'interaction et sera aussi un outil pour véhiculer une meilleure connaissance de l'autre, ainsi que les valeurs de paix et du vivre ensemble, indique la même source.