Avito : 210 000 visites par mois pour la rubrique « motos »

Le site d’annonces, Avito, a publié lundi 15 Octobre 2018, via un communiqué ses statistiques internes relatives au marché de la moto. Des chiffres au vert qui attestent de la solidité du marché et de l’engouement des Marocains pour les deux-roues.

De plus en plus plébiscité par les acheteurs et les vendeurs marocains, le site Avito dispose d’une rubrique « MOTOS » qui fait plus de 210 000 visites par mois (dont 170 000 visiteurs uniques), 31 000 annonces actives, 1.3 millions de pages consultées mensuellement et 7 minutes passées en moyenne par session.

Autre élément clé qui ressort des statistiques de consultation de cette rubrique : le marché de la moto d’occasion est très actif. Ainsi, 45% des Motos listées sur la plateforme ont été mises en circulation entre 2015 et 2018, contre 40% qui ont été mises en circulation entre 2010 et 2014 et seulement 15% en 2009 ou avant.

Le kilométrage moyen des motos mises en vente sur Avito est de 38 000 Km pour les grosses cylindrées et de 9 800 Km pour les petites cylindrées.

La ville de Casablanca occupe la première place avec 30% des annonces actives, suivi de Marrakech avec 11%.

La moto la plus chère mise en vente en Septembre est une Honda Goldwing à 290.000 MAD.