ANCFCC. La 2ème phase de la campagne de sensibilisation des MRE lancée

Cette initiative, produit des efforts conjoints de l’Agence et du ministère délégué chargé des MRE et des Affaires de la migration, a été ratifiée par la signature de la convention relative au renouvellement du partenariat entre les deux parties visant la promotion des e-services de la conservation foncière pour une durée de 2 ans, par Abdelkrim Benatiq, ministre de tutelle, et Karim Tajmouati, DG de l’ANCFCC. L’objectif est de faire en sorte que les Marocains du monde assimilent tout ce qu’il y a à savoir sur l’immatriculation de leurs biens, et prennent connaissance de l’ensemble des produits mis à leur disposition par l’ANCFCC, notamment sur la plateforme « Mohafadati », les services liés au cadastre, la consultation en ligne de toutes sortes d’informations. Par ailleurs, et s’agissant de l’admission temporaire des véhicules immatriculés à l’Etranger, l’Administration des douanes et impôts indirects a mis en ligne une série de capsules vidéo didactiques, expliquant le nouveau système facilitant les formalités douanières à l’entrée, ainsi que les procédures pour les locations à une tierce personne, le transfert de véhicules, la gestion d’un retour d’urgence, etc.