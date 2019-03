Akhannouch: les Marocains du monde font partie intégrante de la société marocaine

« Les Marocains du monde, où qu’ils se trouvent, font partie intégrante de la société marocaine et sont des citoyens à part entière très attachés à leur mère patrie, à sa culture, à sa civilisation et à son histoire séculaire, a souligné, samedi à Madrid, le président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch.

Le parti, avec l’ensemble de ses cadres, composantes, militants et organisations, croit en les compétences et capacités des Marocains du monde et réitère son engagement à les soutenir et à trouver des solutions réalistes et réalisables aux problèmes qu’ils rencontrent dans les pays d’accueil, a dit M. Akhannouch lors du Congrès régional du RNI des Marocains du monde.

Il relevé, lors de ce congrès auquel ont pris part des membres du bureau politique du RNI et plusieurs militants du parti de l’Espagne et d’autres pays, que les Marocains résidant à l’étranger sont au centre des préoccupations de cette formation politique, notamment dans le cadre de sa nouvelle structuration.

M. Akhannouch a rappelé que c’est dans ce cadre que le parti a créé la « 13 ème région » englobant les Marocains du monde qui sont représentés dans les différentes structures du RNI et qui participent à ses différentes manifestations organisées au Maroc.

Le président du RNI a souligné que le Maroc a accompli des réalisations et obtenu des acquis importants sur plusieurs plans, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, ajoutant que plusieurs défis socioéconomiques, notamment dans les secteurs de l’éducation, la santé et l’emploi, doivent encore être relevés avec la contribution de tout un chacun et selon une approche participative.

La période que traverse le Maroc actuellement « requiert l’intelligence, les compétences, les énergies et les habilités des Marocains où qu’ils soient afin qu’ils contribuent à la réalisation du développement durable et à la promotion de la société », a fait observer M. Akhannouch. I

l a insisté sur la nécessité de combattre la vision nihiliste et le discours désespérant prônés par certains, de reconnaître les réalisations accomplies dans plusieurs domaines et d’évoquer les besoins et les attentes, mettant l’accent sur l’importance de la contribution de tous à l’édification du Maroc et au renforcement du développement réalisé sous la conduite éclairée de SM le Roi.

Par ailleurs, M. Akhannouch a affirmé que l’Espagne est un partenaire stratégique du Maroc, relavant que la visite officielle effectuée en février dernier par les Souverains espagnols dans le Royaume a contribué grandement au renforcement des relations entre les deux pays et à leur donner un nouvel élan.

Il a appelé les Marocains d’Espagne à contribuer à la consolidation des relations entre le Royaume et le pays ibérique au service des deux pays et de leurs peuples.

Le président du RNI a souligné que les membres de la communauté marocaine installée en Espagne, qui ont réussi leur intégration dans la société d’accueil, peuvent contribuer davantage, comme ils l’ont toujours fait, a la consolidation du partenariat du Maroc avec l’Espagne et des relations d’amitié et de bon voisinage entre les deux Royaumes.

(MAP)