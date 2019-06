Ajournement de l’Assemblée Constitutive de la FRT Marrakech Safi à une date ultérieure

Suite aux réunions du 7 et du 14 juin 2019 tenues par la CNT avec les représentants des associations Régionales professionnelles du Tourisme (ARIHMS, ARAVMS, ARTTMS, ARGTMS-ARRMAALVM-MGH-AGM), les associations ont démontré une volonté unanime de se constituer en fédération régionale du tourisme (FRT). Ils ont également discuté des modalités organisationnelles de la répartition des tâches et du financement de la FRT de Marrakech-Safi. Ces réunions ont permis aux participants de mieux se connaître, de partager leurs attentes et d’évaluer les opportunités de se constituer en fédération. Il existe aujourd’hui 1 700 entreprises touristiques adhérentes à différentes associations. La CNT et les associations ont pour objectif de fédérer la totalité des entreprises autour de l’adhésion. Cette démarche nécessitera plusieurs semaines afin d’élargir les débats et d’inviter les membres à une plus large concertation sur les avantages à se constituer en FRT. Cela impose de fait l’ajournement de l’assemblée constitutive à une date ultérieure à celle qui était prévue le 21 juin.