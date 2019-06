Tibu Maroc initie un programme d’employabilité des jeunes

Tibu Maroc vient de dévoiler son programme d’employabilité des jeunes. Baptisé «Initiative Intilaqa», ce programme, qui a pu voir le jour grâce au soutien de la Fondation Drosos, consiste en une formation axée sur l’employabilité des jeunes en situation de NEET (Neither in Education, Employment nor Training) par le sport.

Le programme privilégiera trois axes, à savoir la formation en alternance et l’acquisition de compétences techniques et comportementales, l’expérience professionnelle dans les programmes d’éducation par le sport et enfin les stages.

Près de 180 jeunes à insérer dans les métiers et l’industrie du sport au Maroc sont visés en phase 1 du projet. Le minimum requis pour le niveau scolaire des candidats est le tronc commun; le maximum est d’avoir le niveau baccalauréat. Ils doivent aussi avoir une passion pour le sport, toutes disciplines confondues, avec une expérience dans une association de quartier, un club ou tout simplement lors de leur scolarisation.

«L’objectif est de transmettre aux bénéficiaires les compétences nécessaires pour occuper des postes liés en premier lieu au sport ou autour du sport. Via ce projet, les bénéficiaires seront aptes à mener des carrières de coach sportif, de manager sportif, voire de l’entrepreneur dans le domaine d’éducation par le sport», a déclaré Mohamed Amine Zariat, président et fondateur de l’organisation TIBU Maroc.