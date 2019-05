Pourquoi le taux de chômage a baissé

Alors que le nombre d’emplois créés au premier trimestre 2019 figure parmi les plus faibles qui aient été constatés (+15 000 postes nets, en glissement annuel), le chômage, paradoxalement, a baissé à la fois en volume et en proportion de la population active : -61 000 chômeurs, ce qui ramène le taux de chômage à 10% au lieu de 10,5% un an auparavant, selon la note du HCP sur le marché du travail couvrant cette période de l’année.