Meilleurs employeurs au Maroc : Voici les lauréats 2019

A l’origine de cette initiative: l’Institut américain « Best Companies Group ». Chaque année, il rend hommage aux entreprises opérant au Maroc qui mettent les collaborateurs au centre de leurs priorités.

Voici le palmarès 2019 de « Best Places To Work in Morocco » :

Catégorie Grandes entreprises



1er Prix : Faurecia Kenitra, opérant dans l’ingénierie et la production d’équipements automobiles.

2ème Prix : Resolution Call, filiale d’un groupe Français, leader du marché des télécommunications et accès à Internet en France. Elle a été classée numéro 1 en 2018.

3ème Prix : Teleperformance Maroc et Comdata Maroc (ex aequo). Teleperformance Maroc filiale du leader mondial dans l’expérience client omni canal.

COMDATA Maroc, leader des services externalisés de centres d’appels et de la Relation Client.

4ème Prix : Menara Holding. Il opère entre autres dans l‘Immobilier, l’exploitation des carrières, les BTP, l’habillement, et l’événementiel sportif.

5ème Prix : Alten Maroc, filiale d’une multinationale française opérant dans l’ingénierie et le conseil en technologies & Services du numérique.

6ème Prix : Faurecia Salé, une deuxième usine du groupe Faurecia au Maroc opérant dans l’ingénierie et la production d’équipements automobiles.

7ème Prix : Décathlon Maroc, filiale du groupe français opérant dans la grande distribution de sport et de loisirs.

Catégorie PME



1er Prix : HILTI Maroc, opérant dans le matériel de topographie entre autres.

2ème Prix : DHL Express Maroc, spécialisé en transport et logistique.

3ème Prix : EM Lyon Business School Casablanca, premier établissement de formation à être certifié Meilleur Employeur au Maroc.

4ème Prix : Global Engines Maroc, distributeur exclusif de la marque Hyundai au Maroc.

5ème Prix : Chaabi LLD, filiale du groupe Banque Populaire du Maroc.

6ème Prix : Société Générale Africa Technologies & Services, filiale du groupe Société Générale

7ème : Payment Center For Africa (PCA), acteur de la monétique, soutenu par le groupe bancaire Banque Populaire du Maroc à dimension internationale.

8ème Prix : Averda Maroc, spécialisée dans la gestion des déchets.