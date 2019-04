Marché du travail : 405 496 emplois créés au Maroc entre 2014 et 2018

Une proportion de 49% de ces emplois sont occupés par des femmes et plus de 21% des créations sont le fait d’entreprises mises en place suite au lancement du PAI, précise la même source.

Le secteur de l’automobile enregistre la plus forte création d’emplois (116 611 postes, soit 28,8% du total des créations) entre 2014 et 2018, reflétant la forte dynamique de croissance dans laquelle il s’inscrit.

Le secteur du textile vient en 2eme position, avec 79 300 emplois créés (19,6%).

Au 3eme rang, on retrouve l’offshoring (avec 69.932 ou 17%), suivi de l’agroalimentaire (63 198 ou 15,6%), de l’industrie métallurgique et mécanique (19 776 ou 5%), de l’industrie des matériaux de construction (11 302) et de l’aéronautique (8 636).

Parallèlement, les résultats de l’étude révèlent des performances analogues à l’export, puisque les exportations du Royaume sont passées de 161 milliards de dirhams (MMDH) en 2013 à 240 MMDH en 2018. Soit une hausse de 50% en cinq ans.

(Avec MAP)