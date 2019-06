Employabilité. Un nouvel incubateur social à Ain Harouda

La Fondation SMarT et la Fondation Zakoura renouvellent leur partenariat et leur engagement citoyen en faveur de la population d’Ain Harrouda à travers le lancement de « SMarT Initiatives », un incubateur socio-économique dédié à la population de la région.

Ce projet, initié par la Fondation SMarT et appuyé par la Fondation Zakoura, vient donner une nouvelle impulsion au partenariat en proposant quatre axes majeurs: l’inclusion économique selon deux parcours, l’employabilité et l’entreprenariat, l’inclusion sociale selon deux programmes, actions citoyennes et actions de sensibilisation, l’écoute et l’orientation à travers une cellule dédiée ainsi que les synergies territoriales.

L’objectif est de renforcer les compétences d’autonomisation économique et des dispositifs d’appui socio-économiques, l’accompagnement des porteurs de projets ainsi que l’écoute et l’orientation socioprofessionnelle.