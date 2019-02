Mutandis : un bon cru 2018

Les détergents et les produits de la mer propulsent les résultats. La forte croissance devrait se poursuivre en 2019 n Un dividende de 7,50 DH/action.

La dernière recrue de la place a réalisé des progressions record en 2018. Dans le détail, le chiffre d’affaires consolidé s’est bonifié de 7,8% à 1,3 milliard de DH: une progression portée par le bon comportement de toutes les activités, principalement des détergents qui ont participé à hauteur de 34 MDH à la formation du CA. En effet, cette branche a profité de l’élargissement de la distribution, couplé au basculement réussi de la poudre main vers le 1 kg, suite à l’interdiction des sacs en plastique et à la bonne tenue des liquides.

L’EBE consolidé continue sur un trend haussier, pour la sixième année consécutive, en se renforçant de 14,1% à 188 MDH, boosté par le virage commercial des produits de la mer. Cette activité a d’ailleurs bénéficié d’une baisse palpable de ses coûts d’achat et d’une nette amélioration de ses rendements industriels, en plus de l’ouverture de nouveaux canaux commerciaux priorisant les produits et les pays à forte marge. De facto, la marge sur coûts variables s’établit à 12,1%, grâce notamment à l’élargissement des marges des produits de la mer.

Forte progression du résultat net courant

Dans ces conditions, le résultat net courant ressort en forte progression de 40,1% à 78 MDH, grâce notamment à une légère baisse des frais financiers, suite à une meilleure gestion du BFR et à la stabilité des amortissements. Au final, le résultat net affiche une hausse de 41,6% à 71 MDH. Au vu des ces résultats, Mutandis compte rémunérer ses actionnaires à hauteur de 7,50 DH par action. Pour 2019, la holding entend poursuivre la croissance de ses revenus. Elle table sur un chiffre d’affaires en hausse de 6 à 8%, un EBE en progression d’environ 10% et un RN courant en hausse de 15 à 25%.

A noter que Mutandis a publié la présentation de ses résultats annuels sur son site institutionnel et en webcast (version anglaise) sur son channel Youtube.