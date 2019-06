Opération Marhaba 2019 : 28 navires en service

Vingt-huit. C’est le nombre de navires mis à la disposition des voyageurs, Marocains du monde inclus, durant l’opération Marhaba 2019 prévue du 5 juin au 15 septembre. Selon la Marine marchande, onze lignes sont exploitées par huit compagnies maritimes dont deux marocaines, quatre espagnoles et deux italiennes. Il s’agit de Tanger Med-Algesiras (exploitée par AML, Intershipping, FRS Maroc et FRS Espagne, Balearia et Trasmediterranea), Tanger Med-Motril (FRS) et Tanger Ville – Tarifa (Intershipping et FRS). Nador, elle, sera reliée à Barcelone et Sète par la compagnie italienne GNV, mais aussi à Almeria par Balearia, Armas et Trasmediterranea. Vers Motril, c’est Armas qui sera de service. Cette même compagnie exploitera la ligne Al Hoceima-Motril. Tanger Med est aussi reliée à Barcelone, Savone (Italie)et Gênes par Grimaldi. GNV assurera, quant à elle, la ligne Barcelone-Sète. L’offre globale proposée durant cette saison est de 516520 passagers et 132065 véhicules. Le nombre de rotations est de 598.

Les grandes lignes toujours entre les mains des compagnies étrangères

Sur la ligne Tanger Med- Algesiras, huit navires (appartenant aux compagnies AML, Intershipping, FRS Maroc et Balearia) sous pavillon marocain effectueront 33 rotations. Du côté espagnol, 6 navires – des compagnies Trasmediterrania, Balearia, FRS Espagne- sous pavillon ibérique réaliseront 20 rotations. Sur cette ligne, le nombre de rotations a augmenté de 8% par rapport à l’opération Marhaba 2018. L’offre de passagers a, elle, évolué de 11%. Celle des véhicules a crû de 13% pour atteindre une offre journalière de 47 210 passagers et 12895 véhicules.

La ligne Tanger Ville-Tarifa sera, elle, partagée entre Intershipping et FRS à bord de 4 navires (24 rotations/jour). Elle n’a connu aucune croissance cette année. La ligne Nador – Almeria opérée par Balearia, Armas et Trasmediterranea semble connaître beaucoup de succès. Les compagnies ont augmenté le nombre de rotations global de 30% pour passer à 6,5 par jour en moyenne. L’offre de passagers a, elle, crû de 56% à 4 990, et celle de véhicules a augmenté de 62% pour atteindre 2 185. La ligne Tanger Med-Motril sera opérée une fois par jour par FRS. Les lignes Nador-Motril et Al Hoceima-Motril, opérées par Armas, seront exploitées respectivement à raison de deux rotations par jour pendant 4 jours/semaine et deux rotations par jour durant 3 jours/semaine. Enfin, les sociétés italiennes GNV et Grimaldi exploiteront respectivement les lignes longue distance Tanger Med- Barcelone- Sète-Gênes (7 rotations/semaine) et Tanger-Med-Barcelone-Savone (1rotation/semaine).