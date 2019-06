Le Prince héritier Moulay El Hassan inaugure le port Tanger Med II

Ce port comporte deux nouveaux terminaux à containers d’une capacité additionnelle de 6 millions de containers EVP. Il renforcera davantage la position du Complexe portuaire de Tanger Med disposant dorénavant d’une capacité totale de plus de 9 millions de containers.

Tanger Med a réussi à connecter le Maroc à 77 pays et 186 ports. Il a ainsi contribué à hisser le Maroc de la 83ème à la 17ème place dans le classement de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Ce projet structurant comporte, par ailleurs, plusieurs zones d’activités qui ont vu l’installation de plus de 912 entreprises, dans les domaines industriels, logistiques et de services, et ont permis la création de plus de 75.000 emplois directs.

A l’horizon 2025, le programme d’investissements est de 9 milliards de Dirhams .