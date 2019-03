Autoroutes : Circulation suspendue entre les échangeurs de Meknès-Est et Ain Taoujdate

La circulation sur l’autoroute Rabat-Oujda sera provisoirement suspendue, Jeudi 21 Mars 2019, de 00h00 à 5h00 sur le tronçon entre les échangeur de Meknès-Est et Ain Taoujdate en raison des travaux de pose de deux passerelles entre Fès et Meknès, au niveau du PK 134 et du PK154.

Ainsi, ADM invite les usagers à emprunter les chemins alternatifs suivants :

– Les usagers empruntant l’autoroute en provenance de Rabat et à destination d’Oujda sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur Meknès-Est et d’emprunter la Route nationale N°6 en passant par la ville de Meknès, puis à rejoindre l’autoroute via l’échangeur de Ain Taoujdate.

– Les usagers empruntant l’autoroute en provenance d’Oujda et à destination de Rabat sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de Ain Taoujdate et d’emprunter la Route nationale N°6 en passant par la ville de Ain Taoujdate, puis rejoindre l’autoroute via l’échangeur Meknès-Est.

Des panneaux de signalisation ont été installés aux endroits appropriés pour faciliter la circulation.

(Avec MAP)