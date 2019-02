Transformation digitale : Trusted Advisors distingue trois banques marocaines

Cinq banques, dont trois marocaines, ont décroché les « prix Transformation » et « prix Solutions & clients », mercredi à Casablanca, lors de la présentation de la 2è édition de l’étude de Trusted Advisors sur la transformation digitale des banques d’Afrique du nord.

Le cabinet Trusted Advisors vient de distinguer trois banques marocaines pour leurs efforts en matière de transformation digitale.

Une cérémonie de remise des prix a été organisée mercredi 20 février 2019 à Casablanca en marge de la restitution des résultats d’une étude menée par le cabinet sur la digitalisation des banques d’Afrique du nord.

BMCE Bank of Africa, Crédit agricole du Maroc et la Banque centrale populaire (BCP) sont les trois heureux gagnants désignés par cette étude pour leurs initiatives et efforts en matière de transformation digitale et solutions concrètes ayant apporté une valeur ajoutée digitale aux clients.

La BCP a été récompensée pour « l’alignement de la stratégie de transformation et de la mobilisation collective » et pour le parcours client « crédit immobilier« .

La BMCE Bank Of Africa a, quant à elle, primée pour la « gouvernance du programme de transformation et la culture orientée Delivery » ainsi que pour sa solution de paiement mobile « DabaPay« .

De son côté, le Crédit agricole du Maroc a été récompensé pour la « création de valeur disruptive » et pour la solution « poste de travail agile » qui consiste à ce que le chargé clientèle devient plus agile pour réaliser certaines opérations chez le client sans avoir à revenir dans son agence.

Cette solution devrait permettre une optimisation de temps et offrira une meilleure expérience surtout dans le monde rural et agricole dont l’accès au digital est relativement limité.

A noter que Amen Bank (Tunisie) et BNP Paribas El Djazaïr (Algérie) ont également été récompensées lors de cette cérémonie.

La banque tunisienne a été primée pour « l’intégration et la fédération d’un écosystème interne d’innovation » et « l’ouverture de compte digital à travers Amen First Bank (AFB) », alors que BNP Paribas El Djazaïr (Algérie) a été récompensée pour sa « stratégie d’amélioration continue » et son « agence digitale ».