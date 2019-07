Tourisme. Un nouvel hôtel 5 étoiles à Nador

A partir de 1 900 DH par nuit pour une chambre standard, l’hôtel dispose également d’un spa de 1650 m2, deux restaurants, deux bars ainsi que des espaces adaptés à l’organisation d’événements.

La renaissance d’une région

Initié en 2008 par SM le Roi Mohammed VI, le projet d’aménagement du site de la lagune de Marchica a eu pour but de valoriser les richesses naturelles de la région de Nador à travers la réalisation de sept cités thématiques pour un budget de 26 milliards de Dirhams. « Les exigences environnementales portées par le projet participeront à la préservation du patrimoine écologique de la région de l’Oriental », indique un communiqué.

La première phase de ce projet a consisté en la dépollution de la lagune. Elle a nécessité un investissement de l’ordre de 1,5 MMDH. Les travaux de dépollution ont eu un impact social incontestable en mobilisant une main d’oeuvre locale, initiée aujourd’hui aux métiers de l’environnement, ajoute le communiqué. L’ouverture d’une passe d’un kilomètre de longueur et de 300 mètres de largeur a permis le ressourcement, la purification du milieu marin, et ainsi le rétablissement de l’écosystème marin et le retour des oiseaux migrateurs, poursuit la même source.

La lagune de Marchica, classée site d’intérêt biologique et écologique (SIBE) ainsi que RAMSAR (Convention sur les zones humides) depuis 2005, est l’une des plus importantes lagunes du pourtour méditerranée. Elle s’étend sur une superficie de 115 km2, un cordon littoral de 25 km de long la sépare de la Méditerranée.

Et c’est au coeur d’un des 7 projets de l’Agence Marchica, la Cité d’Atalayoun, que s’érige le nouvel hôtel Marchica Lagoon Resort, propriété à parts égales de l’ONCF et de l’agence Marchica.

La Mamounia a été choisie comme locomotive de la société de gestion créée et détenue entièrement par l’ONCF afin d’assurer la gestion et l’exploitation du Marchica Lagoon Resort.