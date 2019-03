Tétouan se dote d’un Conseil provincial du tourisme

A cet égard, l’Assemblée générale constituante, réunie au siège de la Chambre régionale du commerce, de l’industrie et des services, a élu Moncef Ettob président de cette instance pour un mandat de trois ans. L’Assemblée a également élu 10 membres représentant les différents métiers et secteurs du tourisme.

La création du Conseil provincial du tourisme “contribuera à l’encadrement et l’organisation du secteur dans le cadre d’une instance représentative élue, afin de consacrer les acquis et soutenir la dynamique que connait le secteur depuis plusieurs années”, a affirmé M. Ettob dans une déclaration à la MAP. Le président élu du Conseil, qui a souligné l’importance du secteur en tant que “locomotive” de l’économie pour Tétouan et ses environs, a indiqué que la nouvelle instance procédera, en coordination avec le Conseil régional du tourisme, les autorités et les autres intervenants, à la mise en place d’une feuille de route visant à renforcer l’attractivité de la destination.

M. Ettob a, par ailleurs, mis en avant les monuments historiques et autres attractions culturelles de la Colombe blanche, soulignant que le Conseil provincial ne ménagera aucun effort pour appuyer les activités économiques des professionnels du secteur, notamment les propriétaires des établissements touristiques et les agences de voyage.

(Avec MAP)