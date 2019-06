L’ONMT tient son conseil d’administration : voici ce qui a été retenu

Le tourisme interne qui constitue le premier marché de la destination fera l’objet d’une approche intégrée à travers la création d’une nouvelle marque dédiée et l’élaboration d’une stratégie marketing et commerciale.

Le 21 juin, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a tenu son conseil d’administration sous la présidence de Mohammed Sajid, ministre du Tourisme. Au cours de ce conseil, l’ensemble des réalisations de l’année 2018 ainsi que le bilan des performances du premier semestre 2019 ont été examinés et l’état d’avancement des grands chantiers du plan d’actions 2019 présentés par le Directeur Général de l’ONMT, Adel El Fakir, indique un communiqué de l’office.

Le tourisme interne qui constitue le premier marché de la destination fera l’objet d’une approche intégrée à travers la création d’une nouvelle marque dédiée et l’élaboration d’une stratégie marketing et commerciale en concertation avec les professionnels et les acteurs du secteur.

2019 sera marquée par la concrétisation des différents chantiers validés lors du dernier conseil d’administration notamment le lancement d’une campagne de communication internationale, une nouvelle approche digitale, le déploiement de la marque sur les médias sociaux et l’acquisition d’outils de gestion de la relation client.

L’Office adoptera également une nouvelle organisation. L’ONMT a procédé à un redéploiement de ses ressources vers les délégations à l’étranger, notamment Londres, Bruxelles, Abu Dhabi et Montréal.

Les réalisations

La Destination maintient sa position de 1ère destination en Afrique et dans le top 30 mondial, assure le communiqué.

Les réalisations à fin avril 2019 confortent la tendance haussière pour la Destination Maroc avec 3,6 millions d’arrivées aux postes frontières et 7,9 millions de nuitées représentant une croissance de +6% par rapport à 2018. L’embellie est également enregistrée au niveau du tourisme interne qui enregistre plus de 6% de nuitées, selon les données communiquées par l’ONMT.

En termes de flux, certains marchés ont enregistré des performances remarquables ces dernières années. A titre d’exemple, le marché américain qui a doublé au cours des 4 dernières années se hissant au 5e rang des marchés émetteurs pour la destination Maroc. Il affiche actuellement une tendance de +15% qui se consolidera grâce aux programmes spécifiques destinés au marché américain et aussi grâce à la mise en place par la compagnie nationale Royal Air Maroc de nouvelles liaisons au départ de Miami et Boston, après celles de Washington et New-York.

En 2018, l’ONMT a pu mettre en place un demi-million de sièges aériens additionnels opérés à destination du Maroc.

La saison été 2019 enregistre quant à elle près de 25% de hausse des capacités aériennes grâce aux 40 nouvelles routes aériennes mises en place par l’ONMT entre les principaux marchés émetteurs et les différentes régions du Royaume.